Лжесотрудники «Энергосбыта» продолжают атаковать минчан. Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, согласно материалам дела, в ноябре прошлого года 54-летнюю жительницу столицы отвлек от домашних дел неожиданный звонок. Незнакомец представился работником «Энергосбыта» и сообщил, что уже пришло время заменить счетчики. Псевдоспециалист убедил, что переживать не за что, для оформления соответствующей заявки достаточно назвать свои персональные данные по телефону. Без тени сомнения она выполнила инструкции, кроме того, назвала банк, в котором обслуживается.

В этот же момент в мессенджере минчанке позвонил якобы с сотрудник правоохранительных органов. Оказалось, что счетчики никто не собирался менять, а паспортные данные она любезно назвала мошенникам. Злоумышленники уже успели распорядиться конфиденциальной информацией и оформили несколько кредитов в банках на ее имя.

Однако паниковать не стоит. «Блюстители» правопорядка знают, как противостоять аферистам. Но прежде, чем преступить к «спецопераци» необходимо оказать содействие.

После общения с «сотрудником милиции» на связь с жительницей столицы вышел якобы менеджер Национального банка и рассказал, что необходимо сделать. Для вывода аферистов на чистую воду следует лично прийти в любое финансовое учреждение и оформить займы на максимальные суммы. После одобрения кредитов женщина должна выполнить простую формальность – перевести деньги на предоставленные куратором «безопасные» счета. Минчанку успокоили и отблагодарили за отзывчивость, ведь ее участие поможет в дальнейшем изобличить преступников и привлечь их к уголовной ответственности.

В течении нескольких дней жительница столицы получила пять кредитов на сумму более 130 тысяч рублей. Далее она оформила международные переводы и за считанные минуты распорядилась финансами. На этом плодотворное сотрудничество с якобы должностными лицами не закончилось.

С учетом того, что жительница столицы далеко не первая, кто пострадал от мошеннических действий, лжеоперационист попросил ее оказать помощь пенсионерке из пригорода. Со слов звонившего, престарелая женщина не понимала, как ей погасить задолженность и сделать все правильно, чтобы преступники сами себя рассекретили. Поэтому в подмогу подключили уже опытную минчанку. Только сценарий, казалось бы, целой блокировки мошеннических действий пошел не по плану.

В пристоличье добровольца-курьера встретила не только пенсионерка, а еще и реальные сотрудники милиции, которые задержали «волонтера» для выяснения обстоятельств. На допросах она пояснила, что действовала по незнанию и верила случайным собеседникам на слово. Подозрений странные просьбы и задания не вызвали, женщина думала о своей миссии в «спецоперации», хотя сама же и попала в ловушку аферистов.

Заводским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех лиц, причастных к совершенному преступлению.

УСК по городу Минску предупреждает о новой тактике мошенников, Теперь аферисты не ищут курьеров и пособников, предлагая быстрый заработок. В качестве посыльного злоумышленники убеждают поучаствовать и саму жертву обманной схемы. По итогу граждане остаются с долгами и невольно становятся активными марионетками преступников. Будьте бдительны и проверяйте полученную информацию у реальных представителей ведомств или государственных организаций.