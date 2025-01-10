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Экономика РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД РАСПРЕДЕЛИТ КВОТЫ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ МЯСА ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
12:12 10.01.2025
Постановлением Совета Министров от 3 января №4 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2025 году» Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено до 5 февраля распределить на 2025 год 100% объемов тарифных квот на ввоз на территорию страны свинины и мяса птицы для собственного производства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.
Тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 22 января заявят облисполкомам о потребности в использовании объемов тарифных квот для выпуска собственной продукции переработки.
Облисполкомы должны до 30 января представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями частей тарифных квот пропорционально фактическим объемам выпуска продукции собственного производства за предыдущий год с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов.
Выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы будет осуществлять Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
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