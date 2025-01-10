ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


МИНСЕЛЬХОЗПРОД РАСПРЕДЕЛИТ КВОТЫ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ МЯСА ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА


12:12 10.01.2025

Постановлением Совета Министров от 3 января №4 «О тарифных квотах на ввоз свинины и мяса птицы в 2025 году» Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено до 5 февраля распределить на 2025 год 100% объемов тарифных квот на ввоз на территорию страны свинины и мяса птицы для собственного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, речь идет о квотах на ввоз свежей, охлажденной или замороженной свинины, свежего, охлажденного или замороженного обваленного мяса домашних кур и индеек.

Тарифные квоты будут распределены между зарегистрированными в областях и Минске юрлицами и индивидуальными предпринимателями, которые до 22 января заявят облисполкомам о потребности в использовании объемов тарифных квот для выпуска собственной продукции переработки.

Облисполкомы должны до 30 января представить в Минсельхозпрод предложения о распределении между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями частей тарифных квот пропорционально фактическим объемам выпуска продукции собственного производства за предыдущий год с учетом их производственных мощностей и сырьевых ресурсов.

Выдачу лицензий на ввоз свинины и мяса птицы будет осуществлять Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2025
валюта курс
EUR 3.5848
USD 3.4796
RUB 3.4122
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5953 -0.016
USD 3.4796 -0.0023
RUB 3.4122 +0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6290
USD 3.4550 3.4650
RUB 3.4000 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0515
EUR/RUB 106.1000 106.5000
USD/RUB 101.5000 101.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте