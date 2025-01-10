Заместитель министра по налогам и сборам Скринников Игорь Викторович 11 января 2025 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, получить ответы на вопросы можно будет с 09:00 до 12:00 по номеру телефона: +375 (17) 229 79 00.