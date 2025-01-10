Более 162 тысяч новогодних деревьев реализовали лесхозы в период зимних праздников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по сравнению с 2023 годом белорусы купили на 11 тысяч деревьев больше, что свидетельствует о росте спроса на живые атрибуты праздника.

Увеличился спрос и на новогодние букеты - в 2024 году их было реализовано более 12 тысяч штук.

В этом сезоне наиболее успешно торговля живыми деревьями сложилась в Минске и Минской области, а также в Гродно и Гродненской области. Здесь было реализовано более 38 тысяч и 33 тысяч новогодних деревьев соответственно.

Заметно увеличился спрос на новогодние деревья в кадках. В этом году их было реализовано более 7 тысяч штук.