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Экономика РБ
БОЛЕЕ 162 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ РЕАЛИЗОВАЛИ ЛЕСХОЗЫ В ПЕРИОД ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ
11:21 10.01.2025
Более 162 тысяч новогодних деревьев реализовали лесхозы в период зимних праздников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, по сравнению с 2023 годом белорусы купили на 11 тысяч деревьев больше, что свидетельствует о росте спроса на живые атрибуты праздника.
Увеличился спрос и на новогодние букеты - в 2024 году их было реализовано более 12 тысяч штук.
В этом сезоне наиболее успешно торговля живыми деревьями сложилась в Минске и Минской области, а также в Гродно и Гродненской области. Здесь было реализовано более 38 тысяч и 33 тысяч новогодних деревьев соответственно.
Заметно увеличился спрос на новогодние деревья в кадках. В этом году их было реализовано более 7 тысяч штук.
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