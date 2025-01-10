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Экономика РБ
МИНСК ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕН НА АРТЕЗИАНСКУЮ ВОДУ
10:58 10.01.2025
Александр Лукашенко 10 января принял участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Церемония прошла на новой насосной станции «Щомыслица». Глава государства вместе с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым и директором «Минскводоканала» Федором Римашевским повернул символический вентиль и произвел пуск артезианской воды.
Глава государства отметил, что сегодня очень много говорится о космосе, запуске спутников и строительстве атомных станций. Но, по его словам, перевод городов на водоснабжение из артезианских источников сравним с этими масштабными проектами.
«Говорят, у нас нет полезных ископаемых. Самое большое полезное ископаемое у нас - чистая вода. Обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой - это величайший подвиг нашего поколения», - подчеркнул Александр Лукашенко.
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