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Экономика РБ


ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ №1, КОТОРЫМ 2025 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА


10:48 10.01.2025

Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Этот год дает старт пятилетке качества и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей. Реализовывать эти мероприятия государство будет совместно с организациями и гражданами.

В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников.

Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.

Указ предусматривает активизацию волонтерского движения и реализацию гражданских инициатив, направленных на благоустройство страны.

Год благоустройства призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в Республике Беларусь.
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