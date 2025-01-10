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Экономика РБ
ЛУКАШЕНКО ПОДПИСАЛ УКАЗ №1, КОТОРЫМ 2025 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
10:48 10.01.2025
Александр Лукашенко подписал указ №1, которым 2025 год объявлен Годом благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Этот год дает старт пятилетке качества и предусматривает комплекс мероприятий, направленных на создание и поддержание удобной, безопасной, современной и эстетически организованной среды жизнедеятельности людей. Реализовывать эти мероприятия государство будет совместно с организациями и гражданами.
В 2025 году будут приняты масштабные меры, в том числе по наведению порядка на земле, благоустройству населенных пунктов, производственных объектов, поддержанию в надлежащем состоянии территорий вдоль автомобильных и железных дорог. Состоится не менее двух республиканских субботников.
Правительству поручено в месячный срок утвердить республиканский план мероприятий Года благоустройства.
Указ предусматривает активизацию волонтерского движения и реализацию гражданских инициатив, направленных на благоустройство страны.
Год благоустройства призван объединить усилия государства и общества по дальнейшему улучшению качества жизни в Республике Беларусь.
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