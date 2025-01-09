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Экономика РБ
«ВИСТАН» РЕАЛИЗУЕТ ИНВЕСТПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ ЛИНЕЙКИ ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
10:03 10.01.2025
В рамках реализации инвестпроекта «Создание линейки зубообрабатывающего оборудования и организация его производства в ОАО «Вистан» в конце 2024 года на предприятии заработали два новых станка для плазменной резки и ленточнопильный станок. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал директор ОАО «Вистан» Денис Гусев.
«Предприятие делает ставку на повышение качества и освоение новых видов продукции. В рамках реализации инвестпроекта «Создание линейки зубообрабатывающего оборудования и организация его производства в ОАО «Вистан» в ближайшие годы на предприятие поступит более 30 единиц современного оборудования. Поставки уже начались — в конце прошлого года мы запустили два станка для плазменной резки отечественного производства и современный ленточнопильный станок белорусско-китайского производства», — отметил Денис Гусев.
По его словам, внедрение нового оборудования позволит сократить время изготовления деталей и увеличить объемы производства станков. Кроме того, модернизация будет способствовать приросту высокопроизводительных рабочих мест и достойных условий труда.
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