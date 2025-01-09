|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ СТОИМОСТЬЮ 28 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:55 10.01.2025
Гражданин Беларуси «забыл», что перемещаемые товары стоимостью свыше 500 евро необходимо декларировать. Так он объяснил свои действия брестским таможенникам, которые обнаружили в личных вещах гражданина золотые монеты стоимостью 28 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, Мужчина следовал пассажиром рейсового автобуса из Польши и для пересечения границы выбрал зеленый коридор. Этим он и обозначил, что при нем нет товаров, превышающих установленные лимиты на беспошлинный ввоз.
А за перемещаемые им ценности необходимо было уплатить пошлину в размере 8 тыс. рублей.
Пассажир привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).
В очередной раз белорусская таможня призывает соблюдать таможенное законодательство во избежание ответственности.
Если вы следуете на транспорте, отличном от воздушного, разрешено без уплаты таможенных платежей ввезти товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг.
В случае превышения установленных лимитов, необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска и декларировать товары с уплатой таможенных платежей. Размер платежа составляет 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения лимитов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2025
Курсы в банках
на 10.01.2025
Конвертация в банках
на 10.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте