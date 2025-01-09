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Экономика РБ


БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕСЕКЛА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ СТОИМОСТЬЮ 28 ТЫС. РУБЛЕЙ


09:55 10.01.2025

Гражданин Беларуси «забыл», что перемещаемые товары стоимостью свыше 500 евро необходимо декларировать. Так он объяснил свои действия брестским таможенникам, которые обнаружили в личных вещах гражданина золотые монеты стоимостью 28 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГТК, Мужчина следовал пассажиром рейсового автобуса из Польши и для пересечения границы выбрал зеленый коридор. Этим он и обозначил, что при нем нет товаров, превышающих установленные лимиты на беспошлинный ввоз.

А за перемещаемые им ценности необходимо было уплатить пошлину в размере 8 тыс. рублей.

Пассажир привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование).

В очередной раз белорусская таможня призывает соблюдать таможенное законодательство во избежание ответственности.

Если вы следуете на транспорте, отличном от воздушного, разрешено без уплаты таможенных платежей ввезти товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 кг.

В случае превышения установленных лимитов, необходимо следовать по красному коридору пункта пропуска и декларировать товары с уплатой таможенных платежей. Размер платежа составляет 30% от стоимости товаров, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения лимитов.
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