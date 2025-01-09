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Экономика РБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ ТОВАРОВ ГОРОДА МИНСКА В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 7,6%
09:40 10.01.2025
В январе-ноябре 2024 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил 25 880,3 млн. долларов США, увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-ноября 2023 г. на 7,6%.
Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт увеличился на 7,8% до $9 278,5 млн., импорт на 7,5% до $16 601,8 млн.
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