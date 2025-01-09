В январе-ноябре 2024 г. внешнеторговый оборот товаров города Минска составил 25 880,3 млн. долларов США, увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-ноября 2023 г. на 7,6%.

Как сообщает Главное статистическое управление города Минска, в том числе экспорт увеличился на 7,8% до $9 278,5 млн., импорт на 7,5% до $16 601,8 млн.