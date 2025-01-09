В январе-ноябре 2024 г. организациями всех форм собственности Могилевской области построено 2829 новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 313,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 79,3 тыс. квадратных метров общей площади, или 25,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 40,2 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 101,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 32,5% от общего ввода по области.