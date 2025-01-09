Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2025 года составили $ 8,9226 млрд. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В декабре 2024 года золотовалютные резервы увеличились на $127,7 млн. после сокращения в ноябре 2024 года на $139 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре снизилась с $ 4,5948 млрд. до $4,5229 млрд. Активы в иностранной валюте за декабрь увеличились на $205,9 млн. и на 1 января 2025 года составили $3,0524 млрд.

Напомним, с августа 2022 года Нацбанк Беларуси не публикует детализацию резервов, а также не поясняет причины их снижения или роста.