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Экономика РБ
НА ПООЩРЕНИЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО BR680 ТЫС. ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА
15:11 09.01.2025
Из резервного фонда президента Беларуси будет выделено Br680 тыс. на поощрение одаренных учащихся и студентов, а также лиц, их подготовивших. Соответствующее решение спецфонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов утверждено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с данным решением присуждены 26 гранд-премий с вручением нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў» и 217 специальных премий победителям республиканских олимпиад и конкурсов. Вознаграждение за особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов получит 21 педагогический работник.
Кроме того, за отличную учебу, успехи в научно-исследовательской и творческой деятельности 173 студентам и курсантам учреждений высшего образования назначена стипендия Президента Беларуси.
Распоряжение Главы государства направлено на выявление и поддержку наиболее мотивированной и одаренной молодежи, создание благоприятных условий для ее успешной учебы, научной и творческой деятельности, стимулирование профессионального роста педагогов.
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