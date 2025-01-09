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Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2024 ГОДА БЕЛАРУСЬ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ ТОВАРОВ НА 2,2%, ИМПОРТ - НА 6,1%
14:06 09.01.2025
В январе-ноябре 2024 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $78 607,5 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-ноября 2023 г. на 4,2%.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 2,2% до $37 181,2 млн, импорт - на 6,1% до $41 426,3 млн.
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