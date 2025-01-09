В январе-ноябре 2024 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил $78 607,5 млн., увеличившись из расчета в текущих ценах к уровню января-ноября 2023 г. на 4,2%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе экспорт вырос на 2,2% до $37 181,2 млн, импорт - на 6,1% до $41 426,3 млн.