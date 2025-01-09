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Экономика РБ
НА ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ СЛОЙ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
13:50 09.01.2025
Слой «Доступная среда» опубликован на публичной кадастровой карте Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госкомитета по имуществу, он содержит сведения о более чем 20 тыс. объектов, по каждому из которых в один клик можно узнать, какие элементы доступной среды реализованы в здании или помещении.
Внесение и обновление сведений об объектах социальной инфраструктуры и их доступности ведут государственные органы и другие организации, оказывающие услуги населению. Информация на карте обновляется ежедневно в автоматическом режиме.
Желтым цветом в слое обозначены объекты, на которых элементы доступной среды доступны частично, а зеленым – объекты, где полностью реализованы все возможные элементы.
Стоит добавить, что размещение информации о доступности объектов на карте направлено на повышение социальной активности и независимости людей с ограниченными возможностями и инвалидов, улучшение качества их жизни.
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