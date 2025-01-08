УП «Белтехосмотр» за декабрь 2024 года выдало 108 834 разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, что на 18,8% больше данного показателя за аналогичный период 2023 года (91 648 разрешений).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 85 341 разрешение (78,4% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за 2024 год, составило 1 510 315, что на 1,1% меньше аналогичного показателя за 2023 год (1 527 550 ед.), из них физическим лицам выдано 1 241 726 разрешений (82,2% от общего количества).

В отношении электромобилей в декабре текущего года оформлено 1 256 разрешений (всего с начала года – 14 416 разрешений).

В декабре воспользовались услугой по получению (выдаче) разрешения на допуск транспортного средства (за исключением колесных тракторов, прицепов, полуприцепов к ним) к участию в дорожном движении в электронной форме с помощью единого портала электронных услуг «Е-Паслуга» 304 автовладельца. Всего с 15 ноября по 31 декабря оформлено 383 разрешения в электронной форме, из них 308 – физическим лицам, 75 – в отношении субъектов хозяйствования. Следует отметить, что без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ на новые транспортные средства (2023-2024 годов выпуска) оформлены 297 разрешений в электронной форме.

Напоминаем, что согласно постановлению Совета Министров от 16.11.2024 № 848, с 01.01.2025 размер базовой величины составляет 42 рубля, в связи с чем стоимость административных процедур, привязанных к базовой величине, увеличилась.