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Экономика РБ


ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА ВЫДЕЛЯТ BR6 МЛН НА ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА


12:30 09.01.2025

Из фонда Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства будет выделено Br6 млн на реализацию культурно значимых проектов. Соответствующее распоряжение «Аб падтрымцы культуры i мастацтва» подписал 8 января Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба.

За счет средств фонда будет оказана поддержка объекту историко-культурной ценности международного значения - Успенскому собору Свято-Успенского монастыря в Жировичах - на реставрацию иконостаса. Иконостас изготовлен в 1676 году. Его обновление и реконструкция неоднократно проводились в XIX-XX веках.

Национальный художественный музей Беларуси продолжит работы по созданию комплекса зданий музея и единого выставочного пространства корпусов по ул.Ленина, 22 и ул.Ленина, 20.

Реализация проектов внесет значимый вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Беларуси.
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