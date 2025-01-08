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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ НА 2025 ГОД
12:00 09.01.2025
В Беларуси принята программа по стандартизации в области метрологии на 2025 год.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ сформирован на основе предложений, поступивших в технический комитет по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии», от БелГИМ, Института физики Национальной академии наук Беларуси, Брестского, Гомельского, Гродненского, Могилевского центров стандартизации, метрологии и сертификации.
Всего в программу включено 49 тем. В их числе – разработка 22 государственных стандартов, касающихся теоретических основ системы обеспечения единства измерений, требований к методикам поверки и калибровки средств измерений, методов испытаний и измерений, метрологических характеристик средств измерений, терминологии и др. Почти 80 % из них будут гармонизированы с международными (региональными) стандартами.
Запланирована также разработка трех изменений в стандарты, распространяющиеся на фасованные товары.
Предусмотрена проверка научно-технического уровня 24 действующих государственных стандартов.
Реализация программы будет способствовать обеспечению и поддержанию единства измерений, которые связаны с метрологической прослеживаемостью, подтверждением соответствия, испытаниями средств измерений, а также поверкой и калибровкой, оценкой неопределенности в промышленности, здравоохранении, связи, энергетике, при учете всех видов ресурсов и др.
От точности и сопоставимости результатов измерений зависит четкость управления технологическими процессами, слаженность работы технических систем, контроль качества продукции, мониторинг окружающей среды, выпуск конкурентоспособной продукции, защита интересов государства и граждан.
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