ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТА ПРОГРАММА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ НА 2025 ГОД


12:00 09.01.2025

В Беларуси принята программа по стандартизации в области метрологии на 2025 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, документ сформирован на основе предложений, поступивших в технический комитет по стандартизации Республики Беларусь ТК BY 6 «Стандартизация в области метрологии», от БелГИМ, Института физики Национальной академии наук Беларуси, Брестского, Гомельского, Гродненского, Могилевского центров стандартизации, метрологии и сертификации.

Всего в программу включено 49 тем. В их числе – разработка 22 государственных стандартов, касающихся теоретических основ системы обеспечения единства измерений, требований к методикам поверки и калибровки средств измерений, методов испытаний и измерений, метрологических характеристик средств измерений, терминологии и др. Почти 80 % из них будут гармонизированы с международными (региональными) стандартами.

Запланирована также разработка трех изменений в стандарты, распространяющиеся на фасованные товары.

Предусмотрена проверка научно-технического уровня 24 действующих государственных стандартов.

Реализация программы будет способствовать обеспечению и поддержанию единства измерений, которые связаны с метрологической прослеживаемостью, подтверждением соответствия, испытаниями средств измерений, а также поверкой и калибровкой, оценкой неопределенности в промышленности, здравоохранении, связи, энергетике, при учете всех видов ресурсов и др.

От точности и сопоставимости результатов измерений зависит четкость управления технологическими процессами, слаженность работы технических систем, контроль качества продукции, мониторинг окружающей среды, выпуск конкурентоспособной продукции, защита интересов государства и граждан.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2025
валюта курс
EUR 3.6037
USD 3.4918
RUB 3.3920
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2025
валюта курс +/-
USD 3.4918 -0.0037
RUB 3.3920 +0.0358
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6230
USD 3.4600 3.4630
RUB 3.3900 3.3950
подробнее

Конвертация в банках
на 09.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0460
EUR/RUB 106.1000 106.9000
USD/RUB 101.5000 102.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте