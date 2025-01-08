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Экономика РБ


БЕЛТЕЛЕКОМ ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ «КРЕДИТ ДОВЕРИЯ»


11:47 09.01.2025

Компания «Белтелеком» представляет новую услугу – «Кредит доверия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь даже с отрицательным балансом можно оставаться на связи и пользоваться услугами компании в пределах лимита задолженности до минус 80 рублей.

«Кредит доверия» доступен физическим лицам, которые являются абонентами услуг с авансовой формой оплаты:

доступ в сеть Интернет byfly на тарифных планах со скоростью 200 Мбит/с и выше;

«Видеоконтроль» на тарифных планах «Видеоконтроль Дом» и «Видеоконтроль Дом лайт»;

пакеты услуг на тарифных планах со скоростью передачи данных на прием 200 Мбит/с и более или на тарифных планах со скоростью передачи данных на прием 100 Мбит/с с дополнительными услугами и сервисами (доступ к онлайн-кинотеатрам, «Видеоконтроль», «Умный дом»).

Блокировка услуг осуществляется при достижении баланса в минус 80 рублей. После пополнения счета до положительного значения абоненты снова смогут пользоваться услугами связи без ограничений.

Подключить «Кредит доверия» очень просто: в сервисных центрах, кабинете пользователя или приложении «Мой Белтелеком». Стоимость – 1 рубль в месяц.
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