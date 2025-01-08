Экономика РБ

БОЛЕЕ BR90 ТЫС. НАПРАВЛЕНО ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

11:27 09.01.2025 Более Br90 тыс. направлено из специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи на выплату 23 специальных премий и 2 гранд-премий. Соответствующее решение совета спецфонда утверждено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента. Поощрениями фонда отмечены коллектив "Лаборатория эстрадного танца БГУКИ" и 24 представителя талантливой молодежи - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического и иных видов искусств. Распоряжение является свидетельством внимания государства к созданию условий для развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования ее творческой активности и профессионального роста.