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Экономика РБ
БОЛЕЕ BR90 ТЫС. НАПРАВЛЕНО ИЗ СПЕЦФОНДА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОДДЕРЖКУ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
11:27 09.01.2025
Более Br90 тыс. направлено из специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи на выплату 23 специальных премий и 2 гранд-премий. Соответствующее решение совета спецфонда утверждено распоряжением, которое подписал Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.
Поощрениями фонда отмечены коллектив "Лаборатория эстрадного танца БГУКИ" и 24 представителя талантливой молодежи - победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического и иных видов искусств.
Распоряжение является свидетельством внимания государства к созданию условий для развития и обучения талантливой молодежи, стимулирования ее творческой активности и профессионального роста.
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