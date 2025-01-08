Экономика РБ

ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 4,7%

10:50 09.01.2025 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-ноябрь 2024 г. в текущих ценах составил 17686,2 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4,7% к уровню января – ноября 2023 г.