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Экономика РБ
ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 4,7%
10:50 09.01.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-ноябрь 2024 г. в текущих ценах составил 17686,2 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 4,7% к уровню января – ноября 2023 г.
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