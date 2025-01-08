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Экономика РБ
«СТАНКОГОМЕЛЬ» ЗАПУСТИЛ В СЕРИЮ НОВЕЙШУЮ МОДЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
10:49 09.01.2025
Компания «СтанкоГомель» в 2025 году наладила серийное производство новейшей модели горизонтального обрабатывающего центра. Об этом корреспонденту «Трактор.бел» рассказал исполняющий обязанности заместителя директора по закупкам и логистике Сергей Нестерович.
«Модель SGH630-HP-03-75 является одной из последних разработок нашего предприятия. Высокотехнологичное оборудование позволяет максимально точно производить обработку деталей, в том числе сложной формы, при высокой нагрузке. Опытный образец центра данной модели был изготовлен в 2024 году, в 2025-м новинка запущена в серийное производство», — отметил Сергей Нестерович. Первые шесть центров будут поставлены на Минский тракторный завод. Как заверили на «СтанкоГомеле», готовые изделия с необходимой оснасткой поступят заказчику в течение третьего квартала текущего года.
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