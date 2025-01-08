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Экономика РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 17,9%


09:53 09.01.2025

Страховые организации республики за январь-ноябрь 2024 года собрали 2 364,0 млн. рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за январь-ноябрь 2024 увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 17,9%.

По добровольным видам страхования за январь-ноябрь 2024 года страховые взносы составили 1 586,0 млн. рублей, что на 246,6 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-ноябрь 2024 года – 778,0 млн. рублей, что на 112,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 67,1% (за январь-ноябрь 2023 года – 66,8%).

За январь-ноябрь 2024 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 1 323,4 млн. рублей, что на 133,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-ноябрь 2024 года составил 56,0% (за январь-ноябрь 2023 года – 59,3%).
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