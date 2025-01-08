Mark Formelle выпустил коллекцию «Светизм», созданную совместно с известным белорусским художником Григорием Ивановым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, коллекция воплощает в себе философию света и цвета, свойственную творчеству мастера.

Григорий Иванов долгие годы исследует тему света в своем искусстве. Для художника он гораздо больше, чем просто явление природы — это высшая форма энергии, которая наполняет и преображает все вокруг. В работах Иванова свет является не только физическим явлением, но и определяет мир, наполняет его смыслом. По словам живописца, созерцая свет, человек общается с чем-то более возвышенным, чем он сам.

«Один из основных акцентов коллекции — это взаимодействие цвета и света, столь важное для творчества Григория Иванова. Именно это гармоничное сочетание легло в основу выразительных принтов новой капсулы. Свет преображает каждую деталь, придавая ей не только визуальную выразительность, но и глубокий духовный смысл. А еще это важное напоминание о том, что каждый из нас хранит источник света внутри себя», — рассказали в Mark Formelle.

Капсула включает в себя худи, свитшоты и футболки для всей семьи, что позволяет создавать тематические family-образы. Модели выполнены в минималистичных, современных силуэтах и представлены в базовых оттенках — сером, темно-синем и черном. В коллекцию также вошли домашние комплекты и пижамы для женщин и девочек в нежных цветах — небесно-голубом и бледно-розовом.

Коллекция одежды уже поступила в магазины Mark Formelle, а еще она доступна для онлайн-заказа с доставкой по всей стране.