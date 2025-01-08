В январе-ноябре 2024г. в Могилевской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 3398,5 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 1,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2759,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 2,3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 197,9 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в январе – ноябре 2023 г., молока – 684,4 тыс. тонн (на 2,9% больше). Яиц получено 333,6 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 98% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96% молока и 84,9% производства яиц.

На 1 декабря 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 491 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 164,6 тыс. голов. Численность свиней составила 180,6 тыс. голов, что на 10,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 1600,8 тыс. тонн кормовых единиц, что на 4,8% больше, чем в 2023 году, из них кормов из трав – 1151,7 тыс. тонн (на 3,3% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 29,3 центнера кормовых единиц (на 8,1% больше), кормов из трав – 31,2 центнера (на 8,3% больше).