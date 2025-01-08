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Экономика РБ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОСЛО НА 6,3%
15:23 08.01.2025
В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 15129,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 106,3% к уровню января – ноября 2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности уменьшился на 13,9%, в обрабатывающей промышленности увеличился на 7,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизился на 6,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений сократился на 3,7%.
Индекс промышленного производства в ноябре 2024 г. по сравнению с ноябрем 2023 г. составил 102,3%.
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