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Экономика РБ
ООО «ТРИОВИС» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
14:03 08.01.2025
Из реестра страховых агентов Министерства финансов 3 января 2025 г. исключено общество с ограниченной ответственностью «Триовист», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190806803 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 437)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, предприятие исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.
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