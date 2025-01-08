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Экономика РБ


ООО «ТРИОВИС» ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ


14:03 08.01.2025

Из реестра страховых агентов Министерства финансов 3 января 2025 г. исключено общество с ограниченной ответственностью «Триовист», зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190806803 (регистрационный номер в реестре страховых агентов - 437)

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, предприятие исключено из реестра в связи с добровольным прекращением посреднической деятельности по страхованию.
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