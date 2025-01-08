Розничный товарооборот в Могилевской области в январе-ноябре 2024 г. составил 6753,3 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,7% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2024 г. составил 6261,4 млн. рублей, или 109,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 20,5 рубля против 17,8 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2024 г. составил 3702,6 млн. рублей, или 108% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2024 г. составил 342,6 млн. рублей, или 106,3% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.