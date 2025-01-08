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Экономика РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
13:51 08.01.2025
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 284,28 (ранее Br 300,26), серебро – Br 3,21 (ранее Br 3,46), платина – Br 99,58 (ранее Br 106,54); палладий – Br 99,04 (ранее Br 111,98); родий – Br 503,85 (ранее Br 521,49), рутений – Br 50,68 (ранее Br 53,02); иридий – Br 479,56 (ранее Br 516,10), осмий Br 43,60 – (ранее Br 45,12).
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