Экономика РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

13:51 08.01.2025 Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 января 2025 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br 284,28 (ранее Br 300,26), серебро – Br 3,21 (ранее Br 3,46), платина – Br 99,58 (ранее Br 106,54); палладий – Br 99,04 (ранее Br 111,98); родий – Br 503,85 (ранее Br 521,49), рутений – Br 50,68 (ранее Br 53,02); иридий – Br 479,56 (ранее Br 516,10), осмий Br 43,60 – (ранее Br 45,12).