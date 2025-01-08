Экономика РБ

НА «Е-ПАСЛУГА» ДОСТУПНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

13:39 08.01.2025 С 8 января на едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» доступна новая административная процедура, осуществляемая ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: 548.14.13.2 «Регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в проспект эмиссии биржевых облигаций». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального центра электронных услуг, административная процедура доступна для заказа эмитентам биржевых облигаций, брокерам (доверительным управляющим ценными бумагами), допущенным фондовой биржей к торгам и уполномоченным на основании договора с эмитентом на проведение открытой продажи биржевых облигаций, правопреемникам эмитента биржевых облигаций со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).