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Экономика РБ


В 2024-М ОБЕСПЕЧЕН СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РОСТ ЭКОНОМИКИ – ЧЕБОТАРЬ


13:27 08.01.2025

1В 2024-м обеспечен сбалансированный рост экономики. Об этом заявил министр экономики Юрий Чеботарь в интервью программе «Контуры» телеканала «ОНТ», сообщает пресс-служба Минэкономики.

По словам Юрия Чеботаря, основные задачи, стоявшие перед экономикой в 2024-м, выполнены.

«Доходы населения выросли более чем на 9%. При этом, деньги были заработаны: мы видим, что запасы готовой продукции находятся на минимальном уровне за последние 10 лет. Это говорит о высокой конкурентоспособности и устойчивом спросе на наши товары как внутри страны, так и на внешнем контуре. Важно, что предприятия успешно осваивают новые рынки – стран «дальней дуги», Африканского региона.

Существенно укрепился и наш инвестиционный потенциал. В структуре инвестиций с каждым годом растет доля вложений в машины и оборудование – в перспективе это, опять-таки, новая и качественная продукция. Успешно реализовано более 40 бизнес-идей инициативы «Один район-один проект». В этом году ожидаем завершения большинства проектов. С позиции долгосрочного развития нашей страны это определенный фундамент для устойчивого роста на будущую пятилетку», – отметил министр экономики.

Также глава экономического ведомства ответил на вопрос о перспективных планах развития страны на 2025-й, особо отметив, что главное, чтобы граждане ощущали рост своего благосостояния.

«Увеличение доходов планируется на уровне 4 %. С 1 января выросла минимальная зарплата, соответственно вырастут и другие основные выплаты.

Сохраняет свою актуальность инвестиционная повестка – мы планируем рост вложений более чем на 7 %. Есть подтвержденность инвестиционными и инфраструктурными проектами. Речь, в частности, идет о строительстве школ, детских садов, поликлиник и других объектов, способствующих комфортному проживанию наших людей в регионах.

Еще один приоритет – диверсификация поставок экспорта. Наши основные партнёры – Российская Федерация, Китай, страны «дальней дуги», Азиатского региона», – резюмировал Юрий Чеботарь.
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