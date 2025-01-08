За январь-октябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,2%, рентабельность продаж – 6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 4380,2 млн. рублей, в том числе просроченная – 985,3 млн. рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 8225,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 1055,5 млн. рублей, или 12,8% от общего объема кредиторской задолженности.