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Экономика РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 6%
11:52 08.01.2025
За январь-октябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 7,2%, рентабельность продаж – 6%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 4380,2 млн. рублей, в том числе просроченная – 985,3 млн. рублей, или 22,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 8225,4 млн. рублей, в том числе просроченная – 1055,5 млн. рублей, или 12,8% от общего объема кредиторской задолженности.
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