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Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 4,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
10:02 08.01.2025
В январе-ноябре 2024 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 4 685 тыс. новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в эксплуатацию 418,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 168,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,4% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 97,6 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 79,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19% от общего ввода по области.
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