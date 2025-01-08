В январе-ноябре 2024 г. организациями всех форм собственности Гродненской области построено 4 685 тыс. новых квартир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в эксплуатацию 418,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 168,9 тыс. квадратных метров общей площади, или 40,4% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с использованием государственной поддержки, построено 97,6 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 79,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 19% от общего ввода по области.