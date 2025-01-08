ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


А-100 ДЕВЕЛОПМЕНТ ПОСТРОИТ В ЖК «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ПОД МИНСКОМ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС


09:59 08.01.2025

В жилом комплексе «Зеленая гавань» под Минском построят двухэтажный таунхаус, который станет последним в квартале «Долина холмов». Застройщик А-100 Девелопмент предложил квартиры с высокими потолками, витражными окнами и личными участками с собственным входом рядом с гольф-полями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, квартал представлен низкоэтажной застройкой – лайнхаусами и таунхаусами. Предусмотрены освещенные прогулочные маршруты, небольшая детская площадка. Приватность территории гарантируют шлагбаумы, которыми будут отделены внутренние проезды. С южной стороны квартал примыкает к гольф-полям.

Таунхаус 13.8 по генплану рассчитан на 5 квартир без внутренней отделки с высокими потолками – не менее 2,8 м. На первом этаже сделают витражные окна «в пол» шириной около 3,8 м. Они будут выходить на внутренний участок. На втором этаже окна также планируются впечатляюще большими – с подоконной частью 450 мм.

Для каждой квартиры от 82 до 110 кв. м. предложат личный огороженный 3D-сеткой участок с отдельным выходом. Кроме того, застройщик предусмотрел два варианта квартир общей площадью 117,78 или 124,02 «квадрата» с двумя вариантами планировки. В том числе с той, что позволяет обустроить кабинет либо хобби-комнату с окном на первом этаже.

«Новый таунхаус объединяет экологические принципы и современные технологии. Высокие потолки, витражные окна и открытые балконы создают комфортную атмосферу и гармонию с природой. В проекте предусмотрены отдельный вход, личный участок и парковка для двух автомобилей напротив дома. Неудивительно, что таунхаусы сегодня становятся всё более популярными. Для многих это шанс жить в экологически чистом районе под Минском с развитой инфраструктурой», – подчеркнули в компании А-100 Девелопмент.

Стоимость «квадрата» на старте продаж – от 1900 долларов в эквиваленте. Покупателям доступны рассрочка и партнерские кредиты по сниженным ставкам.

Новый таунхаус построят достаточно быстро. Его сдадут уже в 4 квартале 2025 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.01.2025
валюта курс
EUR 3.6037
USD 3.4918
RUB 3.3920
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.01.2025
валюта курс +/-
USD 3.4918 -0.0037
RUB 3.3920 +0.0358
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6200 3.6350
USD 3.4600 3.4700
RUB 3.3500 3.3500
подробнее

Конвертация в банках
на 08.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0500
EUR/RUB 107.2500 108.4000
USD/RUB 103.0000 103.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте