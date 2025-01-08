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Экономика РБ
А-100 ДЕВЕЛОПМЕНТ ПОСТРОИТ В ЖК «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ПОД МИНСКОМ ДВУХЭТАЖНЫЙ ТАУНХАУС
09:59 08.01.2025
В жилом комплексе «Зеленая гавань» под Минском построят двухэтажный таунхаус, который станет последним в квартале «Долина холмов». Застройщик А-100 Девелопмент предложил квартиры с высокими потолками, витражными окнами и личными участками с собственным входом рядом с гольф-полями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе застройщика, квартал представлен низкоэтажной застройкой – лайнхаусами и таунхаусами. Предусмотрены освещенные прогулочные маршруты, небольшая детская площадка. Приватность территории гарантируют шлагбаумы, которыми будут отделены внутренние проезды. С южной стороны квартал примыкает к гольф-полям.
Таунхаус 13.8 по генплану рассчитан на 5 квартир без внутренней отделки с высокими потолками – не менее 2,8 м. На первом этаже сделают витражные окна «в пол» шириной около 3,8 м. Они будут выходить на внутренний участок. На втором этаже окна также планируются впечатляюще большими – с подоконной частью 450 мм.
Для каждой квартиры от 82 до 110 кв. м. предложат личный огороженный 3D-сеткой участок с отдельным выходом. Кроме того, застройщик предусмотрел два варианта квартир общей площадью 117,78 или 124,02 «квадрата» с двумя вариантами планировки. В том числе с той, что позволяет обустроить кабинет либо хобби-комнату с окном на первом этаже.
«Новый таунхаус объединяет экологические принципы и современные технологии. Высокие потолки, витражные окна и открытые балконы создают комфортную атмосферу и гармонию с природой. В проекте предусмотрены отдельный вход, личный участок и парковка для двух автомобилей напротив дома. Неудивительно, что таунхаусы сегодня становятся всё более популярными. Для многих это шанс жить в экологически чистом районе под Минском с развитой инфраструктурой», – подчеркнули в компании А-100 Девелопмент.
Стоимость «квадрата» на старте продаж – от 1900 долларов в эквиваленте. Покупателям доступны рассрочка и партнерские кредиты по сниженным ставкам.
Новый таунхаус построят достаточно быстро. Его сдадут уже в 4 квартале 2025 года.
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