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Экономика РБ
ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 5,5%
09:05 08.01.2025
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гродненской области за январь-ноябрь 2024 г. в текущих ценах составил 24 647,7 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 5,5% к уровню января – ноября 2023 г.
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