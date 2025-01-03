ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 3,9%


17:29 03.01.2025

В январе-ноябре 2024 г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6 246 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 3,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 208,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 277,2 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в январе – ноябре 2023 г., молока – 1 518,9 тыс. тонн (на 6,1% больше), яиц получено 439,9 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 84% производства яиц.

На 1 декабря 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 679,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,3 тыс. голов. Численность свиней составила 563,9 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 003,9 тыс. тонн кормовых единиц, что на 11,9% больше, чем в 2023 году, из них кормов из трав – 1 633,4 тыс. тонн (на 10,9% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 47,6 центнера кормовых единиц (на 15% больше), кормов из трав – 32,5 центнера (на 13,2% больше).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2025
валюта курс
EUR 3.5967
USD 3.4955
RUB 3.3562
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6104 +0.0351
USD 3.4955 +0.022
RUB 3.3562 +0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6350
USD 3.4800 3.4850
RUB 3.3100 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 03.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0380 1.0440
EUR/RUB 108.0000 109.5000
USD/RUB 104.0000 105.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте