В январе-ноябре 2024 г. в Гродненской области в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 6 246 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2023 г. в сопоставимых ценах на 3,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5 208,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 5,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 277,2 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в январе – ноябре 2023 г., молока – 1 518,9 тыс. тонн (на 6,1% больше), яиц получено 439,9 млн. штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 98,5% молока и 84% производства яиц.

На 1 декабря 2024 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 679,8 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 222,3 тыс. голов. Численность свиней составила 563,9 тыс. голов.

В текущем году сельскохозяйственными организациями заготовлено кормов 3 003,9 тыс. тонн кормовых единиц, что на 11,9% больше, чем в 2023 году, из них кормов из трав – 1 633,4 тыс. тонн (на 10,9% больше). В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 47,6 центнера кормовых единиц (на 15% больше), кормов из трав – 32,5 центнера (на 13,2% больше).