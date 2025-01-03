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Экономика РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,4%


15:13 03.01.2025

Розничный товарооборот в Гродненской области в январе-ноябре 2024 г. составил 7 378,8 млн. рублей, или 105,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота области, в январе – ноябре 2024 г. составил 6 752,3 млн. рублей, или 106,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 22,1 рубля против 20,3 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе – ноябре 2024 г. составил 4 691,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 107,6% к уровню января – ноября 2023 г.

Товарооборот общественного питания в январе – ноябре 2024 г. составил 463,5 млн. рублей, или 107,4% в сопоставимых ценах к уровню января – ноября 2023 г.
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