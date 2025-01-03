|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.01.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИ НДС НА ИНДЕЙКУ
14:47 03.01.2025
В Беларуси ставка НДС на готовые продукты из мяса индейки (из кода ТН ВЭД 1602 31), отгруженные с 01.01.2025, снижена с 20% до 10%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, возможно пересмотреть розничные цены на такие продукты, имеющиеся в остатках на 01.01.2025, на предмет корректировки сумм НДС, учтенных по кредиту счета 42, субсчет НДС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 03.01.2025
Курсы в банках
на 03.01.2025
Конвертация в банках
на 03.01.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте