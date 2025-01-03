В Беларуси ставка НДС на готовые продукты из мяса индейки (из кода ТН ВЭД 1602 31), отгруженные с 01.01.2025, снижена с 20% до 10%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, возможно пересмотреть розничные цены на такие продукты, имеющиеся в остатках на 01.01.2025, на предмет корректировки сумм НДС, учтенных по кредиту счета 42, субсчет НДС.