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Экономика РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ
14:40 03.01.2025
В Беларуси с 1 января упрощен порядок обращения за назначением пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
До 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста.
Сейчас для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.
Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).
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