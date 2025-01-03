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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ УПРОЩЕН ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ


14:40 03.01.2025

В Беларуси с 1 января упрощен порядок обращения за назначением пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

До 2025 года заявление о назначении пенсии по возрасту нужно было подавать в день приобретения права на нее, то есть в день достижения работником пенсионного возраста.

Сейчас для упрощения этой процедуры вводится право обращения с заявлением как за месяц до возникновения права на пенсию, так и в течение одного месяца после.

Изменения не затрагивают пенсии по инвалидности либо по случаю потери кормильца (ее можно получить за прошедший период).
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