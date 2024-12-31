Недавно в нашей стране был впервые зарегистрирован (https://medvestnik.by/news/pervyj-protivoopukholevyj-kletochnyj-produkt-na-osnove-kletok-killerov-zaregistrirovan-v-belarusi) противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Технология разработана специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний. Такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения, позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.

Для оказания медицинской помощи пациентам с использованием клеток создаются биомедицинские клеточные продукты (БМКП).