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Экономика РБ
ПЕРВЫЙ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ КЛЕТОЧНЫЙ ПРОДУКТ НА ОСНОВЕ КЛЕТОК-КИЛЛЕРОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В БЕЛАРУСИ
14:17 03.01.2025
Недавно в нашей стране был впервые зарегистрирован (https://medvestnik.by/news/pervyj-protivoopukholevyj-kletochnyj-produkt-na-osnove-kletok-killerov-zaregistrirovan-v-belarusi) противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток человека. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Технология разработана специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии.
Клеточная иммунотерапия в настоящее время активно применяется в клинической практике, в частности при лечении онкологических заболеваний. Такой подход является дополнительным к традиционным методам лечения, позволяет снизить токсическое действие химиопрепаратов и повысить эффективность проводимой терапии.
Для оказания медицинской помощи пациентам с использованием клеток создаются биомедицинские клеточные продукты (БМКП).
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