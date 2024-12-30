В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 19 825,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 6,2% в обрабатывающей промышленности – на 3,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 37,3%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства снизился на 0,4%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 г. составил 114,3%, к октябрю 2024 г. – 101,7%.