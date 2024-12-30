ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.01.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Экономика РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ ВЫРОСЛО НА 10,3%


13:00 03.01.2025

В январе-ноябре 2024 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 19 825,1 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 110,3% к уровню января-ноября 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 6,2% в обрабатывающей промышленности – на 3,6%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 37,3%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства снизился на 0,4%.

Индекс промышленного производства за ноябрь 2024 г. к ноябрю 2023 г. составил 114,3%, к октябрю 2024 г. – 101,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2024
валюта курс
EUR 3.6246
USD 3.4735
RUB 3.3488
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
валюта курс +/-
EUR 3.5753 +0.0138
USD 3.4735 +0.0434
RUB 3.3488 -0.0568
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6350
USD 3.4800 3.4850
RUB 3.3100 3.3300
подробнее

Конвертация в банках
на 03.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0380 1.0440
EUR/RUB 108.0000 109.5000
USD/RUB 104.0000 105.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте