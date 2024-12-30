Министерство экономики объявило о старте конкурса на соискание премии Правительства Республики Беларусь за особые достижения в различных сферах экономики страны. С 1 января 2025 г. начался прием заявок для участия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, премия присуждается на конкурсной основе гражданам Республики Беларусь или коллективу соискателей в количестве не более 6 человек за достижение результатов, которые оказали существенное влияние на повышение конкурентоспособности производства и (или) эффективности экономической деятельности, способствовали существенному росту качества жизни населения.

Будет присуждаться по две премии Правительства в двух номинациях: за значимый вклад в развитие производства и сферы услуг (работ); за достижения в отраслевой науке.

Размер премий – 1000 базовых величин.

Определение лауреатов осуществляется Комиссией, которую возглавляет Министр экономики. Решение об определении лауреатов принимается Советом Министров.

Заявки и материалы для участия в конкурсе на соискание премии представляются в республиканский орган государственного управления или областной исполнительный комитет по принципу подчиненности. Юридические лица, не имеющие ведомственной подчиненности, подают документы в облисполком по месту регистрации.

Прием заявок будет осуществляться до 1 апреля 2025 г.