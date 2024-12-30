На едином портале электронных услуг «Е-Паслуга» размещены новые административные процедуры, органом-регулятором которых является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, так, на портале теперь доступны процедуры:

200.17.9 «Выдача паспорта животного (стада) при его реализации за пределы Республики Беларусь

548.1.3.9 «Получение заключения о предназначении ввозимых (ввезенных) яиц домашней птицы для инкубирования»;

548.6.20.1 «Получение согласования биолого-экономического обоснования ведения рыболовного хозяйства»;

548.7.17.1 «Внесение информации об изготовителе продуктов животного происхождения в информационную систему в области прослеживаемости продуктов животного происхождения»;

548.7.19.1 «Получение паспорта животного (стада) для целей его реализации за пределы Республики Беларусь»;

548.7.20.1 «Внесение информации в реестр средств идентификации»;

548.22.10.1 «Получение ассортиментного номера на мясные и мясосодержащие (в том числе мясорастительные и растительно-мясные) консервы для маркировки потребительской тары»;

548.22.13.1 «Получение допуска к осуществлению деятельности по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала»;

548.25.8.3 «Получение заключения (разрешительного документа) на ввоз в Республику Беларусь средств защиты растений, включенных в раздел 2.2 единого перечня) товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (приложение № 7).

Административная процедура 548.22.13.1 будет доступна для осуществления в электронной форме с 13 марта 2025 года после вступления в силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 5 декабря 2024 г. № 913 «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 13 сентября 2018 г. № 670 и от 24 сентября 2021 г. № 548.

Административные процедуры доступны для заказа со строгой аутентификацией (с использованием личной электронной цифровой подписи или ID-карты).

Также на портале уже размещены административные процедуры:

548.7.13.3 «Получение племенного свидетельства, подтверждающего происхождение и племенную (генетическую) ценность племенного животного, племенного стада для целей реализации племенной продукции (материала) в пределах Республики Беларусь»

548.7.14.1 «Получение фитосанитарного сертификата на вывозимую за пределы Республики Беларусь подкарантинную продукцию»;

548.7.22.1 «Получение сертификата качества на зерно, муку, крупу, импортируемые в Республику Беларусь или поставляемые на экспорт, а также хлебобулочные и макаронные изделия, импортируемые в Республику Беларусь».