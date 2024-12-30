Экономика РБ

СВЫШЕ 134 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ ЗА 2024 ГОД

11:32 03.01.2025 За прошедший год в нашу страну въехал 134 561 гражданин Украины: c территории Украины — 68, транзитом через Польшу — 107 154, через Литву — 25 362, через Латвию — 1 977. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, за три дня 2025 года в Беларусь проследовало 267 украинцев. Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыл 282 121 гражданин Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 986, транзитом через Польшу — 205 782, через Литву — 53 824, через Латвию — 6 529.