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Экономика РБ


СВЫШЕ 134 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН УКРАИНЫ ПРИБЫЛО В БЕЛАРУСЬ ЗА 2024 ГОД


11:32 03.01.2025

За прошедший год в нашу страну въехал 134 561 гражданин Украины: c территории Украины — 68, транзитом через Польшу — 107 154, через Литву — 25 362, через Латвию — 1 977.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госпогранкомитета, за три дня 2025 года в Беларусь проследовало 267 украинцев.

Всего с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыл 282 121 гражданин Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 986, транзитом через Польшу — 205 782, через Литву — 53 824, через Латвию — 6 529.
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