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Экономика РБ


ИЗМЕНЕНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ ОТПУСКНЫЕ ЦЕНЫ НА ЛЬНОВОЛОКНО


11:15 03.01.2025

С 1 января 2025 года изменился рекомендуемый уровень минимальных отпускных цен нальняное волокно, классифицируемое по коду 13.10.29.110 в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической деятельности», реализуемое льнозаводами для республиканских государственных нужд. Это решение закреплено приказом Минсельхозпрода №317 от 30 декабря 2024 г.

Как сообщает пресс-служба Минсельхозпрода, так, в соответствии с приказом, минимальные отпускные цены за одну тонну волокна льняного трепаного длинного (СТБ 1195-2008) в зависимости от номера варьируются от 7891,07 до 26295,51 белорусских рублей (без НДС).

Цены на волокно льняное короткое (СТБ 1850-2009) установлены в пределах 3704,56-5124,49 белорусских рублей за тонну (без НДС).
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