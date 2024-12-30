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Экономика РБ


РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА 9,9%


10:50 03.01.2025

За январь-октябрь 2024 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Гродненской области (без банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 12,6%, рентабельность продаж – 9,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, Дебиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 4,7 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 11,2% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 ноября 2024 г. составила 7,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 7,3% от общего объема кредиторской задолженности.
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