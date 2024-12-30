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Экономика РБ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕДОПЛАТИЛ В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 430 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
10:34 03.01.2025
Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, которому инкриминированы уклонение от уплаты налогов в крупном размере и уклонение от исполнения обязанностей налогового агента, повлекшие причинение ущерба в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в службе информации прокуратуры Брестской области, установлено, что обвиняемый, директор частного предприятия, умышленно сокрыл налоговую базу по НДС и для исчисления подоходного налога с физических лиц.
Он же умышленно занизил налоговую базу на прибыль путем завышения трат предприятия, что повлекло причинение государству ущерба в крупном размере в виде неуплаты в бюджет налога на прибыль за периоды с 2020 по 2022 годы.
В результате противоправных действий государству причинен ущерб на 434 тыс. рублей, который обвиняемый в ходе предварительного следствия возместил в полном объеме.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Пинского района и г.Пинска постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.243, ч.2 ст.243-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь директору назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года 6 месяцев со штрафом в размере 1000 базовых величин (40 тыс. рублей) без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Приговор суда вступил в законную силу.
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