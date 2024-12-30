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Экономика РБ


В БЕЛАРУСИ С 1 ЯНВАРЯ СНЯТО ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕР ПЕНСИЙ ТРУДЯЩИХСЯ ПЕНСИОНЕРОВ


10:25 03.01.2025

В Беларуси c 1 января снято ограничение на размер пенсий трудящихся пенсионеров. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

В Беларуси насчитывается около 446 тыс. работающих пенсионеров, у 110 тыс. из них действовали такие ограничения.

Они, продолжая работать или выйдя на работу, теряли часть своей пенсии.

Эта часть у всех разная - от небольшой величины до почти 500 руб., если размер пенсии большой и индивидуальный коэффициент сформировался достаточно высоким.

Теперь благодаря принятой мере на рынок труда могут вернуться более 10 тыс. пенсионеров, которые примут решение продолжать работать.

При этом пенсионерам не нужно никуда обращаться для перерасчета пенсии.

Мера, связанная со снятием ограничения, реализована в автоматическом режиме.
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