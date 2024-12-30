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Экономика РБ
С 1 ЯНВАРЯ НАЧАЛА РАБОТУ КАРТА ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
10:05 03.01.2025
С 1 января начала работу карта доступности объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.
Размещение сведений о доступности объектов на публичной кадастровой карте – это долгосрочный республиканский социальный проект, в центре которого – забота о человеке путем создания комфортной среды для проживания.
Проект автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры (АИС «Доступная среда») разработан Министерством труда и социальной защиты.
На этой карте отражены объекты социальной инфраструктуры в стране: объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания, магазины и др.
Карта будет оперативно обновляться.
Сведения размещаются на публичной кадастровой карте в интернете (map.nca.by).
Как понять, является ли объект доступным?
Первое. Зайти на публичную кадастровую карту (логин и пароль для входа не требуется).
Второе. Найти нужный объект. Зеленым цветом - обозначены полностью доступные объекты, желтым – частично доступные. При этом на каждом объекте можно увидеть, какие элементы доступной среды оборудованы
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