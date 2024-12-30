С 1 января начала работу карта доступности объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщает Telegram-канал Минтруда и соцзащиты.

Размещение сведений о доступности объектов на публичной кадастровой карте – это долгосрочный республиканский социальный проект, в центре которого – забота о человеке путем создания комфортной среды для проживания.

Проект автоматизированной информационной системы по учету доступности объектов социальной инфраструктуры (АИС «Доступная среда») разработан Министерством труда и социальной защиты.

На этой карте отражены объекты социальной инфраструктуры в стране: объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, социального обслуживания, магазины и др.

Карта будет оперативно обновляться.

Сведения размещаются на публичной кадастровой карте в интернете (map.nca.by).

Как понять, является ли объект доступным?

Первое. Зайти на публичную кадастровую карту (логин и пароль для входа не требуется).

Второе. Найти нужный объект. Зеленым цветом - обозначены полностью доступные объекты, желтым – частично доступные. При этом на каждом объекте можно увидеть, какие элементы доступной среды оборудованы