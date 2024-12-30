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Экономика РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2024 ГОДА В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 3,9 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
09:04 03.01.2025
В январе-ноябре 2024 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 3953 новых квартир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 382,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 167,6 тыс. квадратных метров общей площади, или 43,8% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 91,5 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 99,9 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 26,1% от общего ввода по области.
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