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Экономика РБ
ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 0,5%
17:02 31.12.2024
Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2024 г. составил 25 617,5 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,5% к уровню января-ноября 2023 г.
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