Экономика РБ

ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 0,5%

17:02 31.12.2024 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2024 г. составил 25 617,5 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,5% к уровню января-ноября 2023 г.