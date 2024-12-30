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Экономика РБ


ВРП ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ 2024 ГОДА ВЫРОС НА 0,5%


17:02 31.12.2024

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Гомельской области за январь-ноябрь 2024 г. составил 25 617,5 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП вырос на 0,5% к уровню января-ноября 2023 г.
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